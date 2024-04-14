Стерлинг сменил весовую категорию – и победил! Но зрители освистали американца

В Лас-Вегасе состоялся грандиозный юбилейный турнир UFC 300. В главном карде турнира зрители увидели дебют экс-чемпиона организации в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга в новом весе: в полулёгком дивизионе Алджо поприветствовал топовый боец Келвин Каттар.

Алджамейн Стерлинг не нуждается в представлении. Он являлся одним из самых звёздных бойцов в легчайшем весе. В 2018 году Стерлинг улетел в глухой нокаут от Марлона Мораиса, однако после этого Алджо выдал одну из самых выдающихся победных серий в дивизионе. Стерлинг забрал чемпионский пояс, дважды победил Петра Яна (не будем вспоминать как), убрал с пути экс-чемпиона Ти Джея Диллашоу и Генри Сехудо. Однако в своём последнем бою Алджамейн не сумел защитить титул и был нокаутирован действующим обладателем пояса в легчайшем весе Шоном О’Мэлли. После этого Стерлинг, который тяжело вписывался в лимит легчайшего дивизиона, решил подняться в весе.

Дебютным оппонентом Алджамейна в новом дивизионе стал топовый боец Келвин Каттар. 36-летний Каттар – достаточно опытный боец, который выступает в UFC с 2017 года. За это время Каттар успел подраться со всеми топовыми представителями полулёгкого дивизиона – Максом Холлоуэем, Забитом Магомедшариповым, Джошом Эмметом, Арнольдом Алленом и другими представителями дивизиона. Правда, несмотря на серьёзную оппозицию, до титула Келвин так и не сумел добраться.

Первый раунд получился не самым содержательным. Присматривались бойцы друг к другу, Алджо несколько раз угрожал переводами, совершил тейкдауны, правда извлечь выгоду из этого не сумел: Каттар здорово защищался в партере и не дал Стерлингу улучшить позицию и провести удушающий или болевой приём. Интересно, что Стерлинг не имел преимущества в габаритах, как это было в легчайшем весе: Каттар не уступал в антропометрии бывшему чемпиону, и для Алджамейна это было непривычно.

Второй раунд начался с атаки Алджамейна, который после мидл-кика тут же прошел в ноги и не стал менять тактику. Зрители начали постепенно посвистывать, не нравилась залу манера ведения боя Стерлинга, который проводил тейкдауны ради тейкдаунов, никак не работая в партере, не закрепляясь на земле и не нанося урон. Но Стерлинга это не смущало, как только Келвин поднимался в стойку Алджо тут же переводил его обратно на землю, продолжая залёживать соперника. У Каттара совсем ничего не получалось в этом поединке, не мог он справиться с борьбой Стерлинга, и перед заключительным раундом Келвина в углу настраивали на нокаут и на то, что он должен переломить ход поединка.

Однако в самом начале третьего раунда Стерлинг вновь прошёл в борьбу и совершил очередной проход в ноги. Весь третий раунд прошёл по тому же сценарию, что и предыдущие два. Алджамейн просто залёживал своего соперника, забирая поединок по баллам, при этом никак не угрожая Каттару и не нанося никакого урона. У Келвина же в бою совершенно ничего не получилось, не справился он с борьбой Алджо и потерпел одностороннее поражение.

Алджамейн забрал победу решением судей и успешно дебютировал в полулёгком весе, но при этом был освистан залом за не самый яркий поединок. Алджо, который на пресс-конференции больше всех радовался повышенным бонусам за бой вечера, провёл крайне пресный поединок, хотя и одержал в нём уверенную победу.