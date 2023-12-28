Стерлинга погубит переход в новый дивизион. Алджо решил перечеркнуть свою карьеру?

В ночь на 14 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный турнир UFC 300. В карде вечера выступит экс-чемпион организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг. Он поднялся в полулёгкий дивизион и проведёт дебютный поединок в новой для себя категории против Келвина Каттара, занимающего седьмую строчку в рейтинге.

Стерлинг размышлял о переходе в другую весовую категорию, ещё будучи чемпионом. Во-первых, Алджамейн довольно крупный для легчайшего веса, и, конечно, весогонки его сильно изматывали. Во-вторых, вплотную к чемпионскому титулу приблизился лучший друг Стерлинга – Мераб Двалишвили, с которым Алджо наотрез отказывался драться. Поэтому план был прост: Стерлинг должен был выиграть у Шона О’Мэлли и перейти на категорию выше, причём он рассчитывал на то, что сразу же получит бой едва ли не с Волкановски.

Получилось же так, как получилось: Алджо проиграл О’Мэлли и всё равно покинул легчайший вес. Конечно, после поражения от Шона Стерлинг потерял надежду влететь в титульную гонку полулёгкого дивизиона сразу, но при этом всё равно получил достойного соперника – Келвина Каттара. Победа над ним вновь поднимет котировки экс-чемпиона и откроет дорогу к топовым поединкам. Однако для этого нужно обязательно победить и желательно сделать это ярко.

После того как Стерлинг побывал в глухом нокауте от Марлона Мораеса, он выиграл девять поединков подряд, четыре из которых были титульными. На первый взгляд, кажется, что Алджо действительно зачистил дивизион до боя с О’Мэлли: он дважды победил Петра Яна, побил Ти Джея Диллашоу, выиграл у Генри Сехудо. С другой стороны, всё это можно интерпретировать совсем иначе: спектакль и победа дисквалификацией над Яном в первом бою, крайне спорная победа раздельным решением над россиянином в реванше, разгром Диллашоу, который дрался в возрасте 36 лет и с травмой, а также триумф над вернувшимся после трёхгодичного простоя Генри Сехудо. Стоит отметить, что последняя победа вновь весьма спорная — раздельным решением. А затем Алджо улетел в нокаут от О’Мэлли.

В легчайшем весе Алджамейн был гораздо сильнее физически всех своих оппонентов. Его данные иногда заставляют задуматься: а точно ли Стерлинг проходит проверки на допинг? Уж слишком мощно выглядит Алджо на фоне всех остальных бойцов легчайшего веса, и за счёт именно этого преимущества он мог где-то силой стянуть соперника в партер, забрать спину и просто висеть рюкзаком целые раунды, никуда не отпуская оппонента – Ян соврать не даст. Но дело в том, что это преимущество было в легчайшем весе, в полулёгком дивизионе парни куда крупнее, и это отмечает сам Стерлинг.

«Каттар крупный парень. Он смог одолеть Гигу Чикадзе. Я хорошо чувствую себя в полулёгком весе, но, когда стою рядом с полулегковесами, мне не кажется, что у нас схожие габариты», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Ещё одно преимущество, которое многие выделяют у Стерлинга — это его борьба. Но если с физическими данными всё объективно, то вот с идеальностью работы в партере можно и нужно поспорить. Сам Алджамейн преподносил себя как лучшего борца легчайшего веса, однако в то же время его весь первый бой валял по полу и бросал, как только хотел, базовый боксёр Пётр Ян. Хвалёные навыки джиу-джитсу также никак не помогают Алджо: сколько времени он провёл за спиной у Петра Яна во втором поединке, но так и не смог провести сабмишен, хотя ещё раз напомним, что Ян – базовый боксёр. Все переводы Стерлинга и контроль в партере строились в легчайшем весе на его преимуществе в габаритах и в физической мощи. В полулёгком весе этого преимущества не будет.

А в стойке Алджамейна «съест» вся первая пятёрка: Холлоуэй, Родригес, Ортега, Аллен в этом плане, конечно, находятся на совершенно другом уровне, нежели Стерлинг, чего уж там говорить про Алекса Волкановски. Есть большие вопросы на счёт того, что Алджо под силу пройти и условных Джоша Эмметта и Келвина Каттара, которые зарекомендовали себя как крепкие бойцы полулёгкого веса, или что он сможет конкурировать с молодыми и голодными Мовсаром Евлоевым и Илиëй Топурией.

Конечно, план Стерлинга изначально выглядел идеальным: нужно было просто победить О’Мэлли и на правах доминирующего чемпиона требовать бой с Волкановски. И, возможно, этот бой даже бы устроили: тогда Стерлинг неплохо бы заработал, а поражение в таком поединке никак бы не отразилось на его рейтингах.

А сейчас, если Аджо не удастся победить в дебютном поединке Каттара, который в последних четырёх боях потерпел три поражения, или же победа эта будет вновь неубедительной, то перспективы Стерлинга в новом дивизионе будут крайне туманными. Алджамейну придётся возвращаться в легчайший дивизион ради каких-то громких боёв или заканчивать карьеру. Всё-таки в следующем году ему будет уже 35 лет.