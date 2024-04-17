Александр Усик – Тайсон Фьюри: исторический бой за четыре пояса и абсолютное величие. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры выявят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.
Стоит отметить, что окончательный кард турнира по-прежнему не утверждён, а время начала ивента может измениться. Однако уже известно, что на этом же турнире выступит россиянин Сергей Ковалёв, который встретится с Робином Сафаром.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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💥 Фьюри — о потенциальном бое с Джошуа: ему придётся подождать своей очереди
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о потенциальном поединке с Энтони Джошуа и рассказал о своих финансовых амбициях.
«Деньги? Всё складывается просто невероятно. Я определённо на пути к тому, чтобы стать первым боксёром-миллиардером. Я иду к этому и с нетерпением жду, когда это случится. Меня радуют все хорошие новости, которые сейчас меня окружают. Я не дешёвый парень. Хотите что-нибудь хорошее — платите.
Бой с Джошуа на «Уэмбли»? Вы бы заплатили за бой в чужой стране £ 200 млн? Вот и я так не думаю. Может, разве что реванш. В любом случае Джошуа придётся подождать своей очереди», — приводит слова Фьюри Eurosport.
😅 Тайсон Фьюри назвал соперников в ближайших 10 боях
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри иронично ответил на вопрос о соперниках в ближайших 10 боях.
«10 боёв? Если будете подносить их быстро, то разберусь со всеми. Когда у меня намечены сразу несколько боёв, я более заряжен. Для начала два боя с Усиком, а потом два боя с Джошуа. Если Энтони не проиграет за это время, конечно. Потом будут Дюбуа, Джойс и Джозеф Паркер. Это семь. Потом какой-нибудь американец типа Деонтея Уайлдера. Или европеец, например, Агит Кабайел. Нужен ещё 10-й? Можно оформить трилогию с Усиком», — приводит слова Фьюри Eurosport.
😴 Отец Фьюри: бой Тайсона против Усика может быть скучным
Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мыслями о бое против Александра Усика (21-0, 14 KO).
«Это станет похоже на шахматную партию, будет бой между двумя мастерами ринга. Может, будет скучно наблюдать, такой у них стиль», – цитирует слова Джона Фьюри Sport Bible.
😳 Экс-чемпион: Усик не проигрывал, но у меня нет плана для него на бой с Фьюри
Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик Крис Алгиери высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Тайсон Фьюри — габаритный боец, и он знает, как использовать это. Он большой, атлетичный, ловкий, хорошо двигается и отлично владеет джебом. Он знает, как грязно драться на ближней дистанции.
Сможет ли Усик двигаться достаточно долго, чтобы нивелировать преимущество Фьюри в габаритах? У Тайсона отличная выносливость, и он очень подвижен. Усик никогда не проигрывал, но у меня нет плана для него, чтобы одержать победу над Фьюри», — цитирует Алгиери ProBox TV.
👏 «Это впечатляет». Тренер Фьюри назвал качество Усика, вызывающее у него уважение
Джамал Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о сопернике своего подопечного и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.
«Меня впечатляет его способность побеждать, способность создавать выигрышные ситуации. Мне плевать, нокаутирует он кого-то или нет. Он знает, как побеждать, и у него нет поражений, как и у Тайсона. Противостояние двух умов – вот что меня интересует», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
🙄 Ковалёв последний раз появлялся на ринге в мае 2022 года
Тогда Крашер выиграл у болгарина Тервела Пулева. Теперь в соперниках будет непобежденный (16-0) швед Робин Сафар.
Где смотреть турнир с главным боем Усик — Фьюри
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🤔 Бетербиев считает, что Фьюри победит, если нормально подготовится к бою
«Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…
Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Когда пройдёт боксёрский турнир с боем Усик — Фьюри
Турнир с главным боем Александр Усик – Тайсон Фьюри состоится 17 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт мероприятия запланирован на 22:00 по московскому времени.
😎 Фьюри спаррингует с Джеем Опетаей перед боем с Усиком
Австралиец выступает в первом тяжёлом весе, то есть примерно одних габаритов с Усиком. Кроме того, Опетая — левша.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри – Усик
- Александр Усик – Тайсон Фьюри;
- Джай Опетая – Майрис Бриедис;
- Джо Кордина – Энтони Какаче;
- Агит Кабайел – Фрэнк Санчес;
- Сергей Ковалев – Робин Сафар;
- Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун Вахаб;
- Даниэль Лапин – Октавиу Пудивитр;
- Дэвид Ньика – Майкл Зейтц;
- Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади.