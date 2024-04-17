Александр Усик – Тайсон Фьюри: исторический бой за четыре пояса и абсолютное величие. LIVE

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры выявят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF.

Стоит отметить, что окончательный кард турнира по-прежнему не утверждён, а время начала ивента может измениться. Однако уже известно, что на этом же турнире выступит россиянин Сергей Ковалёв, который встретится с Робином Сафаром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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