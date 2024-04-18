Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Девин Хейни — Райан Гарсия, когда бой, где смотреть, кто фаворит, проблемы Гарсии с психикой, бой за титул чемпиона WBC

Хейни «украл» абсолютное чемпионство Ломаченко. А теперь уничтожит поп-короля бокса
Яхья Гасанов
Превью боя Девин Хейни — Райан Гарсия
Аудио-версия:
Комментарии
Райан Гарсия окончательно забудет о титулах.

В ночь на 21 апреля в Нью-Йорке пройдёт большой боксёрский вечер, который возглавит титульный поединок в первом полусреднем весе между Девином Хейни и Райаном Гарсией. Довольно громкая вывеска с двумя звёздными бойцами, но на деле сейчас они находятся на разных полюсах.

Хейни по-прежнему непобеждённый боксёр с рекордом 31-0, но в прошлом году он едва не лишился и «нолика», и всех титулов. Все прекрасно помнят о поединке Девина с Василием Ломаченко. Тогда американец защищал звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Бой получился крайне близким, и Ломаченко вполне мог рассчитывать на победу.

Хейни отказался от реванша с Ломаченко:
«Этого боя не будет никогда». Хейни струсил и не даст Ломаченко реванш?
«Этого боя не будет никогда». Хейни струсил и не даст Ломаченко реванш?

На деле судьи склонились в пользу Хейни, и это вызвало большое недовольство в боксёрском мире. Девин столкнулся с критикой не только за то, как он выступил, но и за отказ дать реванш Василию, хотя тот этого заслуживал. В итоге же американский боксёр и вовсе сложил чемпионские полномочия и отправился покорять следующую весовую категорию. Там Хейни уже вопросов не оставил и вчистую переиграл Реджиса Прогрейса, по сути, не оставив ему шансов. Это было решение, но максимально уверенное.

Так Девин стал чемпионом мира по версии WBC и теперь будет защищать титул в поединке с поп-королём бокса Райаном Гарсией. Как и положено, у боя была очень агрессивная раскрутка. Буквально каждая встреча боксёров завершалась небольшой потасовкой, стычками и последующими колкими высказываниями в адрес друг друга.

Девин Хейни

Девин Хейни

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

К примеру, после первой пресс-конференции Хейни заявлял, что Гарсия был в состоянии алкогольного опьянения. И с этим могли согласиться многие, потому что в то время Райан действительно пугал всех болельщиков своим поведением: говорил о Богемской роще, предрекал землетрясение в Лас-Вегасе, жаловался, что его пытались посадить в тюрьму и отнять все деньги, и заявлял, что знает, кто убил Тупака Шакура.

Промоутер Эдди Хирн назвал это «ненормальным поведением», а бывшая жена Райана просила своих подписчиков молиться за боксёра, потому что с ним не всё в порядке. И это всё на фоне странных публичных конфликтов Гарсии с промоутерами. Складывалось полное ощущение, что поп-звезда слетел с катушек.

Подробнее о сумасшествии Райана Гарсии:
Главная поп-звезда бокса сошёл с ума? Гарсии мерещатся Богемская роща и землетрясение
Главная поп-звезда бокса сошёл с ума? Гарсии мерещатся Богемская роща и землетрясение

Надо сказать, что на ринге Гарсия дела выправил. Его год назад разобрал на запчасти и нокаутировал Джервонта Дэвис, а потом американец реабилитировался досрочной победой над Оскаром Дуарте. Тем не менее эксперты не очень высоко котируют шансы Райана в бою с Хейни. Например, экс-чемпион мира Тимоти Брэдли: ««Это будет урок бокса. У Девина лучший джеб, лучшие передвижения, он обучен и лучше думает в ринге. Гарсия же ограничен, мы все это знаем. Его левый хук – его хлеб. А что останется у него, если его убрать? Не удивляйтесь, если Хейни нажмёт на газ и попытается нокаутировать его. Как по мне, Райан до сих пор не понимает, как полноценно вести бой. Он не знает, как оставаться сосредоточенным на протяжении всего поединка».

Райан Гарсия

Райан Гарсия

Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

А Сауль Альварес и вовсе считает, что Гарсии не стоит выходить на ринг: «Как его друг и как тот, с кем он тренировался, я бы не позволил ему драться. Единственное, чего я сейчас желаю, это чтобы нашлись люди, которые могли бы ему помочь и не осуждать. Я не знаю, что с ним происходит, но надеюсь, что у него кто-то есть».

Такой фон однозначно не сыграет на руку Райану. У Хейни есть все возможности и все необходимые качества, чтобы без шансов разобрать оппонента. Гарсия всё больше переходит в статус медиазвезды бокса, а Девин просто должен улучшить свой рекорд, пополнить резюме громким именем и уничтожить большую карьеру Золотого мальчика. Пока всё идёт именно к этому.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android