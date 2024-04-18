Хейни «украл» абсолютное чемпионство Ломаченко. А теперь уничтожит поп-короля бокса

В ночь на 21 апреля в Нью-Йорке пройдёт большой боксёрский вечер, который возглавит титульный поединок в первом полусреднем весе между Девином Хейни и Райаном Гарсией. Довольно громкая вывеска с двумя звёздными бойцами, но на деле сейчас они находятся на разных полюсах.

Хейни по-прежнему непобеждённый боксёр с рекордом 31-0, но в прошлом году он едва не лишился и «нолика», и всех титулов. Все прекрасно помнят о поединке Девина с Василием Ломаченко. Тогда американец защищал звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Бой получился крайне близким, и Ломаченко вполне мог рассчитывать на победу.

На деле судьи склонились в пользу Хейни, и это вызвало большое недовольство в боксёрском мире. Девин столкнулся с критикой не только за то, как он выступил, но и за отказ дать реванш Василию, хотя тот этого заслуживал. В итоге же американский боксёр и вовсе сложил чемпионские полномочия и отправился покорять следующую весовую категорию. Там Хейни уже вопросов не оставил и вчистую переиграл Реджиса Прогрейса, по сути, не оставив ему шансов. Это было решение, но максимально уверенное.

Так Девин стал чемпионом мира по версии WBC и теперь будет защищать титул в поединке с поп-королём бокса Райаном Гарсией. Как и положено, у боя была очень агрессивная раскрутка. Буквально каждая встреча боксёров завершалась небольшой потасовкой, стычками и последующими колкими высказываниями в адрес друг друга.

Девин Хейни Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

К примеру, после первой пресс-конференции Хейни заявлял, что Гарсия был в состоянии алкогольного опьянения. И с этим могли согласиться многие, потому что в то время Райан действительно пугал всех болельщиков своим поведением: говорил о Богемской роще, предрекал землетрясение в Лас-Вегасе, жаловался, что его пытались посадить в тюрьму и отнять все деньги, и заявлял, что знает, кто убил Тупака Шакура.

Промоутер Эдди Хирн назвал это «ненормальным поведением», а бывшая жена Райана просила своих подписчиков молиться за боксёра, потому что с ним не всё в порядке. И это всё на фоне странных публичных конфликтов Гарсии с промоутерами. Складывалось полное ощущение, что поп-звезда слетел с катушек.

Надо сказать, что на ринге Гарсия дела выправил. Его год назад разобрал на запчасти и нокаутировал Джервонта Дэвис, а потом американец реабилитировался досрочной победой над Оскаром Дуарте. Тем не менее эксперты не очень высоко котируют шансы Райана в бою с Хейни. Например, экс-чемпион мира Тимоти Брэдли: ««Это будет урок бокса. У Девина лучший джеб, лучшие передвижения, он обучен и лучше думает в ринге. Гарсия же ограничен, мы все это знаем. Его левый хук – его хлеб. А что останется у него, если его убрать? Не удивляйтесь, если Хейни нажмёт на газ и попытается нокаутировать его. Как по мне, Райан до сих пор не понимает, как полноценно вести бой. Он не знает, как оставаться сосредоточенным на протяжении всего поединка».

Райан Гарсия Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

А Сауль Альварес и вовсе считает, что Гарсии не стоит выходить на ринг: «Как его друг и как тот, с кем он тренировался, я бы не позволил ему драться. Единственное, чего я сейчас желаю, это чтобы нашлись люди, которые могли бы ему помочь и не осуждать. Я не знаю, что с ним происходит, но надеюсь, что у него кто-то есть».

Такой фон однозначно не сыграет на руку Райану. У Хейни есть все возможности и все необходимые качества, чтобы без шансов разобрать оппонента. Гарсия всё больше переходит в статус медиазвезды бокса, а Девин просто должен улучшить свой рекорд, пополнить резюме громким именем и уничтожить большую карьеру Золотого мальчика. Пока всё идёт именно к этому.