«В последний раз увидите Конора в клетке». Чендлер дождался печально известного ирландца

После завершившегося турнира UFC 300 президент организации Дана Уайт сделал традиционный анонс поединков на следующие номерные турниры. Один из анонсов оказался, пожалуй, самым долгожданным за последнее время. 30 июня на UFC 303 состоится возвращение в клетку легендарного Конора Макгрегора, который не выступал три года и проведёт бой против Майкла Чендлера.

Анонс действительно стал неожиданным. Конор постоянно заявлял о своём скором возвращении, но при этом никаких официальных сообщений не было. Макгрегор снимался в кино, кутил и веселился, делал всё, кроме боёв и тренировок. Поэтому в его возвращение мало кто верил за исключением, конечно же, Майкла Чендлера.

С мая по август 2023 года Конор и Майкл были наставниками очередного сезона The Ultimate Fighter, а в конце сезона они должны были разделить клетку. Конечно, Чендлер вцепился в эту возможность и не отпускал, постоянно раздавал интервью, в которых напоминал Макгрегору о бое, везде упоминал имя ирландца. Из-за Конора и у Чендлера случился длительный простой: в последний раз он выступал в ноябре 2022 года, уступив Дастину Порье. Но ни на какие другие поединки Майкл не соглашался, а продолжал ждать «ночь красных трусиков».

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/Getty Images

И дождался. Официально Конор и Майкл встретятся в конце июля, причём бой пройдёт в полусреднем весе. Для Чендлера этот поединок – беспроигрышный вариант. Во-первых, конечно, это баснословные деньги, что под закат карьеры в 37 лет – отличный шанс. Во-вторых, в случае поражения Майкл вряд ли что-то потеряет, он также останется в топе лёгкого дивизиона и может рассчитывать на громкие бои, особенно если поединок с Конором получится ярким. В-третьих, в случае победы Чендлер поднимет свои котировки на новый уровень и сможет требовать любого соперника. Майкл окажется в положении Макса Холлоуэя после победы над Джастином Гэтжи.

«Официально заявляю. В этом бою возможны только два варианта. Первый — Конор возвращается в прямом смысле этого слова. Он побеждает, он вновь на коне. Второй — я разбиваю его в пух и прах. Этот вариант, кстати, намного более реалистичный. Не пропустите шоу, так как вполне вероятно, что вы в последний раз увидите в октагоне Макгрегора», — заявил Чендлер в эфире The MMA Hour.

Осталось эту победу добыть. Есть ли у Майкла шансы? Вполне. Чендлер отлично рубится в стойке, всегда закатывает яркие бои и может отправить «спать» любого соперника. С учётом того, что Макгрегор в последних боях с Порье был финиширован, подбородок ирландца уже не такой крепкий. Да и в целом если сравнивать физическую форму Майкла и Конора, то преимущество, конечно, на стороне Чендлера. Макгрегор в последние годы не поднимает ничего тяжелее бокала пива или бутылки виски, а Майкл, хоть и простаивает два года, но постоянно тренируется.

Поединок Майкла Чендлера и Дастина Порье Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Чендлер вполне может завершить карьеру главной звезды UFC. Ещё одно поражение Конора снизит спортивный интерес к нему. Макгрегор, конечно, самая крупная звезда смешанных единоборств, но его карьера подходит к закату. Если ирландец проиграет Майклу, то у него не будет возможности претендовать на громкие бои с топовыми бойцами, а играть не по-крупному Конор не умеет.

Так что этот поединок действительно может стать последним для Конора, в этом Майкл прав. Макгрегор отлично проводит время и вне октагона, живёт в удовольствие. У ирландца перестали гореть глаза, а в таких случаях не побеждают. Поражение от Чендлера может вынудить Конора окончательно повесить перчатки на гвоздь.