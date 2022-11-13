Дайте этим парням «Бой года» прямо сейчас! Порье и Чендлер устроили настоящую мясорубку

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. Одним из самых ожидаемых стал претендентский поединок, в котором между собой зарубились американцы – Дастин Порье и Майкл Чендлер. Правда, перед самым началом организация заявила, что чемпион в лёгком весе Ислам Махачев будет защищать свой пояс в бою с Александром Волкановски. Но это не умерило пыл Порье и Чендлера, которые выдали огненный поединок.
С самого начала в клетке чувствовалось невероятное напряжение. Поэтому и начали бойцы аккуратно. Они пристреливались друг к другу резкими ударами, но на протяжении долгого времени практически не попадали в цель. Трибуны начали ожесточённо гнать Чендлера вперёд, Порье это всё не понравилось и понеслась! Уже со второй минуты стартового раунда посыпались удары ногами и руками, которыми соперники начали осыпать друг друга. А в середине пятиминутки Дастин посыпался. Майкл попал несколько прямых атак в голову, прижал Бриллианта к сетке. Только характер и стойкость помогли Порье выстоять.
А на четвёртой минуте Чендлер окончательно завладел инициативой. Сначала он выдал огненную серию сокрушительных ударов, причём все они летели точно в голову. А затем Майкл перевёл соперника на канвас и чуть не забрал спину. Он кинул соперника суплексом и… Бриллиант внезапно включился. Он начал месить соперника, просто расстреливал его лицо фантастическими прямыми ударами. Чендлера спасло только то, что раунд закончился. А сразу после сигнала он обессилено рухнул на канвас, команде пришлось самостоятельно бежать к нему через весь октагон.
Во втором раунде красота продолжилась. Чендлер понял, что в стойке он пропускает удар за ударом, поэтому перевёл бой в борьбу. Но и там Порье находил возможности, чтобы наносить огромный ущерб своими локтями. А в одном из моментов Дастин вновь отдал спину. И это едва не стало началом конца. Майкл перешёл в тотальный контроль, буквально оседлал соперника. А дальше он начал забивать того невероятно мощными ударами по голове. Порье оставалось лишь терпеть и ждать окончания раунда.
Дастин Порье против Майкла Чендлера
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC
В третьем раунде Дастин понимал, что он начинает проигрывать этот поединок. Поэтому Бриллиант начал осыпать соперника ударами. А затем Чендлер допустил роковую ошибку. Он попытался со всех сил бросить соперника на канвас, а в итоге проиграл позицию и отдал спину. Бриллиант выполнил великолепный удушающий и стал первым человеком в UFC, который заставил сдаться Майкла приёмом. В этом невероятном поединке победителем вышел именно Порье!
Теперь Дастину остаётся ждать своего шанса. Если Ислам Махачев победит Александра Волкановски, то именно Порье будет следующим на очереди в битве за пояс UFC в лёгком весе.
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