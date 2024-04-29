Разбил соперника и устроил шоу для фанатов. Россиянин в шаге от титула чемпиона Rizin

29 апреля в Токио на Ariake Arena прошёл турнир по смешанным единоборствам Rizin 46. В карде этого ивента, помимо прочих, прошёл поединок с участием российского бойца Виктора Колесника, который встречался с местным бойцом Йосики Накахарой.

Для Колесника это был третий поединок в Rizin. В прошлом году россиянин оформил две победы над Ацуси Кисимото и Рё Такаги. Причём в одном из этих поединков Виктор оформил финиш, отбив ногу сопернику. Общая победная серия нашего бойца к поединку с Накахарой составляла уже семь боёв, которые он проводил в самых разных организациях. А победа над Накахарой могла максимально приблизить Колесника к титульнику или как минимум к претендентской встрече.

Накахара, в свою очередь, не так давно бился с действующим чемпионом Чихиро Сузуки и был нокаутирован. Но после этого Йосики успел снова выступить и победить Рикуто Сиракаву. Всего же у японца было три победы и одно поражение под эгидой Rizin. Поединок с российским бойцом потенциально должен был стать ступенькой для возвращения Накахары в титульную гонку.

Колесник начал работать киками с дистанции, но не мог подстроиться под стиль оппонента. Накахара взрывался резкими сериями и агрессивно заходил в размены, пару раз донеся неплохие панчи до головы российского бойца. В одном из таких разменов Колесник подловил Йосики и заставил его слегка присесть после удара, а потом добавил ещё двойку. К концу раунда Виктор окончательно адаптировался к сопернику, стал его проваливать и встречать, а также запускал большое количество ударов ногами, однажды донеся до головы японца правый хай-кик.

Во втором раунде Колесник продолжил раздёргивать соперника киками и действовал разнообразно, пробивая по этажам. В разменах на ближней дистанции оба бойца преуспевали, но в скорости превосходство было за российским бойцом. За счёт этого Колесник хорошо пробивал боковые и прямые, а Накахара за ними просто не успевал. В финальном раунде Виктор добавил и элемент шоу, начав вести разговоры с соперником. После точных фронт-киков россиянин улыбался и уточнял, прочувствовал ли Накахара удар? Японец при этом неплохо отвечал, даже оформил тейкдаун. В клинче Колесник успевал рассказать, что он сделает с Йосики, когда освободится, и утверждал, что перевести его больше не получится. А когда японец попытался выйти на гильотину, то Виктор красноречиво показал, что всё в порядке — выставив средний палец.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

После гонга Колесник сразу начал праздновать победу, запрыгнув на канаты. И не зря — победа российского бойца единогласным решением судей. Яркий бой и яркое выступление. Третья победа Виктора, и он уже крайне близок к титульному поединку.