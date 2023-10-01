По следам Фёдора Емельяненко. Яркий россиянин покоряет Rizin и японских фанатов

1 октября в Нагое (Япония) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам Rizin Landmark 6. Особый интерес у российских болельщиков вызывал поединок Виктора Колесника с Рё Такаги.

Для Колесника это был лишь второй поединок в рамках Rizin. Он подписал контракт с организацией в апреле этого года, а в мае дебютировал и выиграл техническим нокаутом у Ацуши Кишимото. Общая победная серия россиянина перед сегодняшним поединком составляла шесть боёв, бóльшая часть из которых пришлась на MMA Серию. Также 27-летний боец выступал в Open FC и RCC.

Рё Такаги, в свою очередь, проводил восьмой поединок в профессиональной карьере и дебютировал в Rizin. До того японец выступал в Pancrase и набил рекорд 6-1, одержав пять досрочных побед. В целом Рё представлял наибольшую опасность в стойке, что для выходца из рукопашного боя, коим является россиянин, это не должно было стать большой проблемой.

Колесник традиционно начал с лоу-киков, и Такаги просто перемещался по клетке и менял стойки. Российскому бойцу вялотекущий ход поединка не нравился, и он постепенно начал наращивать темп и работать разнообразнее. Японец, в свою очередь, не успевал контратаковать и часто пропускал. Первая пятиминутка осталась целиком и полностью за Колесником, который был намного лучше и несколько раз даже успел потрясти соперника. Причём все атаки бойца из России были очень разнообразными.

Второй раунд просто стал логичным продолжением дебютного отрезка. Колесник снова несколько раз довёл хорошие удары до лица японца и даже попробовал побороться, но неудачно. Такаги искал шанс ответить, правда, чаще рассекал своими ударами воздух. Несколько хороших попаданий у Рё тоже было, но они не принесли никакого дискомфорта Колеснику. Виктор по-прежнему был активнее и прессинговал, и закономерно забрал второй раунд.

В заключительной пятиминутке россиянин стал ещё активнее задействовать борьбу и даже попытался выйти на «гильотину» со стойки. Такаги старался выбраться из захвата, но Колесник очень эффективно засушивал поединок и вязал японца по рукам и ногам. Все силы Рё уходили исключительно на защиту от тейкдаунов, а потому нашему бойцу практически не приходилось защищаться. Стоит отдать должное Такаги, который быстро вставал из партера, но это, пожалуй, главные успехи японского бойца в третьем раунде.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Колесник не смог финишировать соперника, но очень уверенно забрал все три раунда, сковав оппонента. Настоящий мастер-класс во всех аспектах боя. Это вторая победа Виктора в рамках Rizin, и он постепенно продолжает завоёвывать японский промоушен.