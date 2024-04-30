МОК обокрал мировой бокс. Эта сборная России стала бы украшением Олимпиады

На днях в Белграде (Сербия) завершился чемпионат Европы по боксу. Лучшие спортсмены континента разыграли комплекты медалей в мужском и женском разряде. А особенно отличилась сборная России, которая на этом турнире тотально доминировала над соперниками. Парни и девушки показали высочайший уровень, превзошли самые смелые ожидания фанатов и экспертов. А главное, они в очередной раз дали повод погрустить о том, что летом в Париже на Олимпиаде россияне выступать не будут. Главный турнир четырёхлетия лишается самых ярких и интересных персонажей из-за принципиальности МОК.

Первыми выступление завершили девушки. Они прошлись по соперницам довольно уверенно. Конечно, в рамках финального дня соревнований выстрелить и показать весь свой арсенал смогла не каждая. Но первое место в общем зачете у российских девушек уже никто не отнимет. На счету национальной команды оказалось три золотые медали и семь серебряных. Никто из соперниц не смог подобраться к таким результатам даже близко. И не получилось этого даже у национальной команды Сербии, которая выступала на правах хозяйки.

ЕЛЕНА БАБИЧЕВА Фото: РИА Новости

Но ещё более мощным получилось выступление мужской национальной команды. Сборная России подходила к заключительному дню соревнований с представительством в девять парней. Но кто же мог подумать, что они завоюют сразу восемь (!) золотых наград. И лишь в одном из финалов нашим ребятам не повезло – с серебром остался Джамбулат Бижамов. Сборная совершенно спокойно завершила турнир с первым местом в командном зачёте. Конечно, не все парни в этот вечер проводили поединки, некоторые завершили розыгрыш с золотыми медалями из-за того, что соперник не выходил в ринг. Но от этого победы не становятся менее заслуженными.

По итогам чемпионата сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 11 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль! На втором месте оказалась Сербия (4-2-13), на третьем – Турция (2-3-6). Говоря откровенно, никто даже близко не смог подобраться к нашим спортсменам. И в Федерации бокса России остались очень довольны выступлением национальной команды.

Татьяна Кириенко генеральный секретарь Федерации бокса России «Мы были настроены по-боевому. Парни чётко выполняли свою работу. Молодцы. Мы уже настраивались на девятую золотую медаль, но бой у Джамбулата Бижамова был ровненьким. Я не люблю произносить слово «триумф», пусть это делают другие специалисты. Мы говорим, что мы показали удовлетворительный и хороший результат. Так положено говорить спортивным функционерам. Мы довольны результатом. Мы шли к этому 20 лет. В 2004 году у нас было девять золотых медалей у мужчин, но не было бронзы и серебра».

Теперь наши спортсмены будут спокойно отдыхать и ждать новых стартов. А могли бы готовиться к Олимпиаде. Но МОК выкатил слишком сложные критерии допуска спортсменов из России, причём исключительно в нейтральном статусе. На такие уступки наши боксёры не пойдут, о чём рассказал глава тренерского совета сборной Эдуард Кравцов: «Нужно ехать не только под нейтральным флагом, но и с формулировкой о том, что именно они не поддерживают. И своим присутствием те, кто хотел бы выступить на Играх, об этом будут говорить. Для любого спортсмена и тренера Олимпиада – важнейший турнир. Но думаю, что среди всей боксёрской братии нет сейчас людей, которые могут это поменять на родину, на отдаление от своего народа, страны. Более чем уверен, что среди боксёров таких людей нет».

К сожалению, лучшие представители европейского континента на Олимпиаду не попадут. Но наши парни и девушки совершенно точно доказали, что равных им попросту нет. А МОК своей принципиальностью просто лишает всех фанатов красивого бокса яркого зрелища и возможности понаблюдать за действительно качественными поединками. России на этом турнире будет очень сильно не хватать.