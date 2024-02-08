Олимпийский бокс погибает. МОК сделал выстрел в весь мировой спорт

Олимпиада – главная мотивация для многих спортсменов. Победа на ней является большой мечтой. Но в последнее время российские боксёры могут лишь вспоминать с теплотой о тех временах, когда наша страна могла отправлять своих представителей на Игры. На протяжении последних лет позиция МОК была однозначной – недопуск спортсменов. Однако начало казаться, что наступает оттепель, появились новости о возможности поехать в нейтральном статусе. Так что же будет с олимпийским боксом?

На самом деле, МОК использует ситуацию для продолжения борьбы. Он действительно предлагает спортсменам ехать в нейтральном статусе. Правда, заставляет при этом не только отказаться от флага и гимна, но и открыто выступить против происходящих событий. Поэтому Федерация бокса России и Олимпийский комитет России свою позицию обозначили однозначно. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал Всеволод Шумков.

Всеволод Шумков трёхкратный чемпион России по боксу «Сначала обрадовался. Думал, что мы поедем на Олимпиаду. Но наш олимпийский комитет сказал, что мы не поедем без флага и гимна. Он отреагировал так. А это значит, что мы не едем. Надеюсь, в ближайшее время всё разрешится. И мы всё-таки поедем с флагом и гимном на Олимпиаду. Потому что это мечта любого спортсмена».

Об этом же рассказал и глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Он отметил, что МОК продолжает ставить россиянам «ловушки», а также негативно влияет на весь мировой спорт: «Нужно ехать не только под нейтральным флагом, но и с формулировкой о том, что именно они не поддерживают. И своим присутствием те, кто хотел бы выступить на Играх, об этом будут говорить. Для любого спортсмена и тренера Олимпиада – важнейший турнир. Но думаю, что среди всей боксёрской братии нет сейчас людей, которые могут это поменять на родину, на отдаление от своего народа, страны. Более чем уверен, что среди боксёров таких людей нет.

Олимпийские игры давно стали политизированными. Изначально идея была другой. Однако на моём веку это так. То, что МОК давно не интересуется спортом и его смотрибельностью – это не ново. Даже Бах, который является олимпийским чемпионом и должен ратовать за спорт, превратился в обычного политикана. Они стреляют не себе в ногу. Они стреляют в сам спорт, в людей».

Эдуард Кравцов Фото: РИА Новости

Стоит отметить, что советские и российские боксёры всегда были флагманами на Олимпийских играх. Если взять медальный зачёт до 2016 года, в их копилке оказалась 81 медаль. И если брать суммарно, то больше было только у американцев (114). Поэтому МОК сознательно лишает Игры сильнейших боксёров, которые на каждом турнире доказывают свой высочайший класс. Организация продолжает борьбу с IBA, старается теперь внести в неё раздор изнутри.

Напомним, в июне 2023 года МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин, бывший генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. За такое решение выступили 69 человек из 70, и лишь один – против. Было очевидно, что конфликт перерос в активную стадию. А теперь МОК проверяет IBA на прочность. Если спортсмены ради Олимпиады начнут отказываться от всего, что они от неё получают, цель будет достигнута.

В итоге на данный момент IBA не имеет возможности проводить турниры, которые являются отборочными к Олимпиаде. А значит, пробиваться на Игры придётся другими способами. Конечно, многие боксёры говорят о том, что гипотетически такая возможность существует. Но она есть на бумаге — на деле же процесс попадания на Олимпиаду выглядит как полоса препятствий, часть из которых вообще невозможно пройти. МОК всеми силами пытается насолить IBA, хочет снизить статус проводимых организацией турниров.

Однако складывается ощущение, что тем самым МОК может убить любительский бокс. Россияне всегда были в нём лидерами, ключевыми лицами. И с ними хотели биться абсолютно все, как с лучшими. Теперь же сама Олимпиада может превратиться в турнир, который по уровню спортсменов ничем не превосходит чемпионат мира или даже первенство Европы. Но, видимо, у МОК есть только политические мотивы. Поэтому даже потенциальный допуск российских спортсменов выглядит как манифест, который будет очень сложно претворить в жизнь

И всë-таки любительский бокс будет жить. Всё для этого делает IBA. Организация проводит статусные турниры с солидными призовыми и останавливаться на достигнутом не собирается. И это очень поддерживает любителей, позволяет им раньше времени не перепрыгнуть на ступеньку выше. Было опасение, что без Олимпиады многие неподготовленные спортсмены будут пытаться сразу прорываться в профессионалы. Но пока этого не происходит, что подтверждает важность работы IBA. А вот олимпийский бокс неизбежно погибает. И если МОК не изменит свою позицию, то окончательно его добьёт.