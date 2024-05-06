Есть ли жизнь после USADA? Как теперь борются с допингом в UFC

В конце прошлого года стало известно, что UFC расторгает партнёрские отношения с USADA. Одной из причин называли Конора Макгрегора, который частенько воевал с антидопинговой компанией и публично её критиковал. Тем не менее ирландец вернулся в пул тестируемых бойцов, но это не повлияло на союз UFC и USADA.

«С 1 января 2024 года USADA больше не будет вовлечено в антидопинговую программу UFC. Несмотря на проведённую в позитивном ключе продуктивную встречу о продлении контракта в мае, UFC сообщила USADA в понедельник, 9 октября, что дальше пойдёт другим путём. Решение UFC ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в этом спорте под руководством USADA. Отношения между USADA и UFC стали недействительными из‑за заявлений руководителей UFC, ставящих под сомнение принципиальную позицию USADA, согласно которой Макгрегору не разрешалось драться, пока он не пробудет в пуле тестируемых как минимум в течение шести месяцев», — сообщили в антидопинговом агентстве.

В UFC отрицали любую причастность Макгрегора к этой ситуациии и даже угрожали подать в суд за клевету. Так или иначе, отношения с USADA были расторгнуты. Тогда встал вопрос о том, кто теперь будет тестировать бойцов лучшего промоушена мира и будут ли этим заниматься в принципе? Тут важно понимать, что это сама лига платила USADA за то, чтобы бойцов тестировали, так что разрыв отношений был ударом в первую очередь для антидопинговой компании.

Комментатор Джо Роган после появления новости об уходе USADA заявил, что Конор тут не при делах, а заодно поддержал тех бойцов, которые принимают различные препараты, чтобы быстрее восстанавливаться:

«Промоушен расторг отношения с USADA вовсе не из-за Конора. На самом деле, их допинг-офицеры постоянно совершали ужасные вещи. Некоторых бойцов они тестировали прямо в день взвешивания ранним утром. В USADA готовы на всё, чтобы получить пробы. Это лишь часть их безумства. Полагаю, после ухода USADA всё будет чуть более расслаблена, и я бы это поддержал. Конечно, я поддерживаю парней, которые принимают что-то для восстановления после травм, как в случае с Конором. 100%, без вопросов, других вариантов нет. Ещё никому не удалось вернуться после катастрофического перелома ноги».

Конор Макгрегор получил перелом ноги в бою с Дастином Порье (UFC 264, 11 июля 2021 год) Фото: Stacy Revere/Getty Images

А вот реакция самих бойцов была неоднозначной. Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон был краток: «Скоро вы начнёте видеть суператлетов».

Шон Стрикленд посмеялся: «Парни, вы слышали? Скоро все зальются хорошенько нужным соком. USADA, есть ли у вас какие-либо рекомендации? Я просто новичок во всём этом. Поиск в интернете порекомендовал мне Ти Джея Диллашоу в качестве эксперта. Я скоро позвоню тебе, Ти Джей».

Пауло Коста выкладывал фото с голым торсом, подписывая их «Не скучаю по USADA» и рассказывал, как его преследовали допинг-офицеры: «Меня злит то, как они преследовали меня. Неоднократно я испытывал наплывы беспокойства из-за того, что во время тренировочных лагерей, которые и так тебя выматывают, они могли прийти к тебе в любую секунду. Они снова могли заявиться в четыре утра и взять у тебя анализы. Я терял сон и с трудом восстанавливался. Был такой момент, когда они пришли ко мне четыре раза за рабочую неделю, и я сдал семь тестов подряд».

Пауло Коста Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

UFC совсем недолго продержала публику в неведении, и буквально через несколько дней стало известно, кто возьмёт на себя ответственность по тестированию бойцов. Новым партнёром промоушена стала компания Drug Free Sport International (DFSI). Именно эта организация также тестирует крупнейшие американские лиги: НБА, НФЛ, NCAA, МЛБ, гоночную серию NASCAR. То есть опыта работы с топ-спортсменами на профессиональном уровне не занимать. В UFC также отметили, что у нового партнёра более 5000 сотрудников по всему миру, что позволит обеспечить более широкий охват.

Несмотря на внушительный бэкграунд, к DFSI есть претензии. Другие антидопинговые компании со скепсисом относятся к коллегам, считая, что они выполняют свои функции весьма поверхностно. К тому же не всегда они проводят тесты на весь список запрещённых веществ из-за ограничения бюджета.

С приходом DFSI немного изменилась процедура. Если USADA самостоятельно работала с пробами, то новый партнёр отправляет пробы в лаборатории ВАДА. И всё. Грубо говоря, тут полномочия DFSI заканчиваются, и все ключевые решения остаются на откуп руководству UFC. Это существенное отличие от работы с USADA, потому что они самостоятельно могли дисквалифицировать «читеров». Теперь всё в руках промоушена.

Формально теперь за этот отсек отвечает человек по имени Джордж Пиро. У это парня увесистое резюме — он бывший сотрудник ФБР и 20 лет назад участвовал в допросе Саддама Хусейна. Именно Пиро теперь принимает решения относительно возможных дисквалификаций. Вице-президент UFC Джефф Новицки, анонсируя обновление антидопинговой программы промоушена, говорил, что только Пиро будет выносить окончательные вердикты по допинг-делам. Джордж никак не связан с DFSI, это сотрудник UFC, который просто отвечает за эту ипостась. Ещё отмечалось, что Пиро знаком с ММА и сам активно занимается спортом, тренируется в небезызвестном American Top Team.

Джордж Пиро Фото: Joe Raedle/Getty Images

Важный нюанс — результаты тестирований тоже идут к Пиро, но на этом этапе ему помогает целый научный штаб, а возглавляет его доктор Дэниэл Айхнер. Это довольно известная личность в антидопинговых компаниях, и он возглавляет лабораторию, которая принимает и обрабатывает пробы, поступающие от DFSI. Айхнер, к пример, был на слушаниях по делу Джона Джонса, когда у того были проблемы с запрещёнными веществами.

В целом процедура не сильно изменилась. Бойцы также отмечают своё местоположение в специальном приложении, чтобы допинг-офицеры могли их найти. Проверок стало чуть больше, в том числе на ЭПО, тестостерон и гормон роста, но зато искоренили недостаток, за который все критиковали USADA — бойцов не будут трогать рано утром или поздно ночью, то есть сделают процедуру более комфортной для них. Хорошо это или плохо, ещё узнаем.

Пока некоторые вопросы есть. По итогам первого квартала была информация о собранных 639 пробах, на 70% меньше, чем USADA в прошлом году за тот же период. Чаще всех в первые три месяца проверяли… Конора Макгрегора — пять раз. Шона Стрикленда, Тембу Горимбо и Майру Буэно Силву — по три. Всех остальных — меньше, более того, нашлись даже бойцы, которые успели выступить за этот период, но ни разу не сдавали тесты. Например, недавние соперники Богдана Гуськова и Андрея Орловского — Зак Пауга и Вальдо Кортес-Акоста.

Что касается чемпионов, то в первом квартале ни разу не проверяли трёх обладателей поясов — Ислама Махачева (но он не так давно выкладывал фотографии с тестирования), Леона Эдвардса и Джона Джонса. Остальных тестировали хотя бы раз.

Каких-то глобальных выводов о сотрудничестве UFC и DFSI делать не приходится, но промоушен здесь в выигрыше. Возможно, и с финансовой точки зрения, и с точки зрения управления — теперь контроль остаётся за UFC. Просто получилось распространить власть ещё и на сферу антидопинга.