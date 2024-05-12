Слава Клаус и фантомный сабмишен. Борщёв показал чудеса выживания, но проиграл

В ночь на 12 мая в Сент-Луисе прошёл очередной турнир UFC on ESPN 56. В рамках предварительного карда выступил российский боец Вячеслав Борщёв, соперником которого стал американец Чейз Хупер.

Борщёв — яркий ударник с кикбоксёрской базой и для Славы Клауса это был шестой поединок под эгидой UFC. До этого он одержал две победы нокаутами, дважды проиграл решениями и свёл к ничьей бой с Назимом Садыховым. Эта встреча прошла в ноябре прошлого года на UFC 295 и запомнилась всем поклонникам смешанных единоборств. Борщёв выжил с чудовищным рассечением и едва не отобрал победу у азербайджанского бойца. Поединок был признан Боем вечера и потом также забрал награду «Бой месяца от авторитетного портала MMAJunkie.



Чейз Хупер — противоположность Борщёва по стилю. Стойка у американца довольно средняя, но зато он отлично себя чувствует в партере, где помогает джитсерское прошлое. 24-летний Хупер попал в UFC ещё пять лет назад и с тех пор успел провести восемь поединков, в которых одержал пять побед и потерпел три поражения. К бою с Борщёвым Хупер подошёл на победной серии из двух боёв — Чейз одолел Ника Фьори и Джордана Ливитта. И во встрече с российским бойцом всё должно было сводиться к тому, кто сможет навязать свою игру сопернику.

Бой, в котором ожидалась доминация Борщёва в стойке, начался с того, что выброшенный не глядя оверхэнд от Хупера долетел до головы россиянина и отправил того в нокдаун. Вячеслав пришёл в себя, но в следующие четыре минуты была борьба за выживание. Чейз пробовал и забивать в граунд-энд-паунд, искал выходы на удушающие приёмы, ловил россиянина в обратный треугольник и усердно пытался провести скручивание пятки. Борщёв выдержал всё, но это, конечно, было одностороннее избиение. Все судьи выставили оценку 10-8 за этот отрезок.



К сожалению, во втором раунде ситуация совершенно не изменилась. Хупер быстро перевёл Вячеслава и снова искал выходы на сабмишен. В итоге, всё получилось довольно спорно. Чейз вышел на удушающий, но Борщёв не стучал в знак сдачи. Было одно движение, похожее на хлопок по спине Хупера, но Кит Питерсон тут же отреагировал и остановил поединок. Борщёв возмутился остановкой, не признавал, что был задушен, но в итоге решение не изменили — поражение сабмишеном. Видимо, фантомным, раз Вячеслав возмущался.

Всё шло к разгрому российского бойца, по ударам он к моменту остановки уступал 2-129! Но остановка всё же смазала впечатление. Возможно, это уже ничего бы не изменило, но в будущем хочется более взвешенных и чётких решений от рефери. Так или иначе, поражение Борщёва закономерно. Очень жаль.