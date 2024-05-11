UFC on ESPN 56: новый яркий нокаут от Славы Клауса и возвращение Чёрного зверя. LIVE

В ночь на 12 мая в Сент-Луисе (США) пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56. Главным событием вечера станет поединок двух рейтинговых тяжеловесов Деррика Льюиса и Родриго Насименто.

Наиболее интересным боем для российских болельщиков станет возвращение в октагон Вячеслава Борщёва по прозвищу Слава Клаус. Яркий ударник, который не умеет показывать скучные поединки, встретится с Чейзом Хупером. Последний бой Борщёва с Назимом Садыховым был даже признан Боем месяца по версии MMAJunkie, так что зрелища от этого бойца ожидать стоит.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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