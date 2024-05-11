UFC on ESPN 56: новый яркий нокаут от Славы Клауса и возвращение Чёрного зверя. LIVE

В ночь на 12 мая в Сент-Луисе (США) пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56. Главным событием вечера станет поединок двух рейтинговых тяжеловесов Деррика Льюиса и Родриго Насименто.
Наиболее интересным боем для российских болельщиков станет возвращение в октагон Вячеслава Борщёва по прозвищу Слава Клаус. Яркий ударник, который не умеет показывать скучные поединки, встретится с Чейзом Хупером. Последний бой Борщёва с Назимом Садыховым был даже признан Боем месяца по версии MMAJunkie, так что зрелища от этого бойца ожидать стоит.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Результаты взвешивания перед турниром
Главный кард:
Главный бой вечера, тяжёлый вес: Деррик Льюис (119,74 кг) vs Родриго Насименто (120,2 кг)
Полусредний вес: Хоакин Бакли (77,11 кг) vs Нурсултон Рузибоев (77,22 кг)
Полутяжёлый вес: Алонзо Менифилд (93,21 кг) vs Карлос Ульберг (92,98 кг)
Лёгкий вес: Диего Феррейра (70,3 кг) vs Матеуш Ребецки (70,42 кг)
Полулёгкий вес: Алекс Касерес (65,77 кг) vs Шон Вудсон (65,77 кг)
Тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,84 кг) vs Робелис Деспанье (119,06 кг)
Прелимы:
Лёгкий вес: Чейз Хупер (70,3 кг) vs Вячеслав Борщёв (70,3 кг)
Лёгкий вес: Терренс МакКинни (70,42 кг) vs Эстебан Рибович (70,3 кг)
Женский минимальный вес: Табата Риччи (52,16 кг) vs Тиша Пеннингтон (52,16 кг)
Полусредний вес: Билли Гофф (77,22 кг) vs Трей Уотерс (77,11 кг)
Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (56,92 кг) vs Джейк Хэдли (56,69 кг)
Полусредний вес: Джаред Гуден ( кг)* vs Кевин Джуссет (77,33 кг)
Женский наилегчайший вес: Джей-Джей Олдрич (56,81 кг) vs Вероника Харди (57,15 кг).
* По медицинским показаниям Джаред Гуден отстранён от поединка с Кевином Джоуссетом. Бой отменён.
🇺🇿 Рузибоев уже в шаге от попадания в топ-15
«В UFC все бойцы опасные, не только Бакли. Я тоже, когда пришел в UFC, знал об этом готовился к этому всю жизнь и пришел сюда, чтобы стать одним из лучших бойцов.
Я выиграл два боя нокаутами и, честно говоря, еще не почувствовал какого-то особого уровня. Я хотел бы драться с топами, и мне наконец дали топового бойца. Если я выиграю, то, думаю, что войду в топ-15 и уже буду драться с сильнейшими и все пойдет по-другому», — сказал Рузибоев.
Где смотреть турнир UFC on ESPN 56
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 56 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😅 Деррик Льюис недоволен тем, что бьётся в главном событии вечера
«Не знаю, почему меня продолжают ставить в мейн-ивенты. Я уже много раз в эфире национального телевидения заявлял, что в мейн-ивентах драться не хочу. Я был бы рад, если бы мне дали трёхраундовый поединок. Я думал, мне нужно проиграть несколько боёв, чтобы меня больше не ставили возглавлять турниры, но нет, они продолжают это делать даже после моих поражений. Я должен закончить эту схватку нокаутом, нет желания ее затягивать. Моих кондиций хватит, чтобы работать все 25 минут, но я хочу финишировать этого парня в первом раунде», — заявил Льюис.
Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 56
Турнир UFC on ESPN 56 состоится в Сент-Луисе (США) в ночь с 11 на 12 мая. Предварительный кард стартует в 23:00 по московскому времени, основной – в 02:00 мск.
😳 В последнем бою Борщёв пережил ужасное рассечение, но свёл дело к ничьей
«Я даже переписывался с катменом, благодарил его. По сути, он спас бой. Могли остановить, конечно — там ужас что было. Я вообще удивился — и хорошо, что не остановили. Наверное, не остановили, потому что кровь уже не текла. У меня вообще хорошо то, что в такие моменты [сначала] куча крови вытекает, а потом останавливается. Будто она там хранится. В этом повезло, а так рассечение было жуткое. Я когда там сидел, то не знал же, что там такое. Катмен даже правила нарушил. Я услышал звук, что раунд сейчас будет начинаться, и пытаюсь встать, а он такой: «Сиди, не двигайся». Я думаю ещё — чего он докопался, я драться хочу уже. А потом посмотрел — там такая сечка, конечно. И он прям залепил её», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Полный кард турнира UFC on ESPN 56 с боем Борщёв — Хупер
Основной кард:
Деррик Льюис — Родриго Насименто;
Хоакин Бакли — Нурсултон Рузибоев;
Алонзо Менифилд — Карлос Ульберг;
Диего Феррейра — Матеуш Ребецки;
Алекс Касерес — Шон Вудсон;
Вальдо Кортес-Акоста — Робелис Деспанье.
Предварительный кард:
Чейз Хупер — Вячеслав Борщёв;
Терренс Маккинни — Эстебан Рибович;
Табата Риччи — Тиша Пеннингтон;
Билли Гофф — Трей Уотерс;
Чарльз Джонсон — Джейк Хэдли;
Джей-Джей Олдрич — Вероника Харди.