По стопам Чимаева. Яркий боец из России уничтожает всех и идёт за поясами

Brave CF — один из самых быстроразвивающихся промоушенов, который уже давно стал пристанищем для бойцов с постсоветского пространства. Оттуда уже вышли такие бойцы, как Хамзат Чимаев, Мухаммад Мокаев, Икрам Алискеров и многие другие.

По сути, лига уже превратилась в поставщика талантов для самых крупных промоушенов. Всё потому, что Brave очень активно отсматривает любителей и даёт им шанс проявить себя на профессиональном уровне. Именно так в организации появился ещё один перспективный боец Рамазан Гитинов, который уже успел о себе заявить.

Гитинов был настоящей звездой в любителях, накопил там внушительные 31-2, трижды становился чемпионом мира, дважды — чемпионом Европы, даже успел блеснуть в Азии, где тоже становился чемпионом. По версии IMAAF (Международная федерация по ММА среди любителей) Рамазан — самый титулованный боец в истории любительских ММА. В 2021 году он был признан бойцом года в любителях и являлся первым номером рейтинга P4P.

База Рамазана — дзюдо и борьба, что неудивительно для уроженца Дагестана. Он мастер сабмишенов, а тренируется в Бахрейне, в команде КНК, куда его пригласил Эльдар Эльдаров, боец из команды Хабиба Нурмагомедова. В профессионалах у Гитинова с мая накопилось четыре победы (и ни одного поражения), он выступает в лёгкой весовой категории. Причём все победы досрочные — а одна из них — редчайшей «растяжкой Сулоева».

Рамазан Гитинов Фото: Из личного архива спортсмена

С таким бэкграундом Гитинов подошёл к пятому поединку в профессиональной карьере, который прошёл на Brave CF 82 в Кот-д’Ивуаре. Там Рамазану предстояло встретиться с бойцом из Конго Принсом Лолиа. Сопротивления не получилось вообще. Гитинов быстро показал, кто будет хозяином в клетке, перевёл соперника на канвас и быстро вышел на ручной треугольник. На всё ушло полторы минуты, а потом Рамазан успел немного попозировать для фотографов, показывая жестом, что отправил Лолиа спать.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Пока ни один бой Гитинова в профессионалах не зашёл во второй раунд. Более того, самый поздний его финиш был зафиксирован на отметке 2:10, то есть дагестанский боец ещё ни разу не был даже во второй половине первого раунда. Безусловно, ему нужна более серьёзная оппозиция, и наверняка он её получит в следующих боях, но пока у Рамазана уверенные 5-0, причём с момента дебюта в профи прошёл ровно год. Плюс нельзя забывать о солидном бэкграунде в любителях, где он неплохо закалился.

Год назад Гитинов озвучивал свои цели и заявлял о желании стать чемпионом: «В любительских ММА я добился всех возможных вершин. Того же самого хочу добиться по профессионалам. Моя ближайшая цель – стать чемпионом BRAVE CF в 2024 году».

Рамазан Гитинов Фото: Из личного архива спортсмена

Когда смотришь на быстрое продвижение Рамазана, вполне верится, что он добьётся своей цели, а уже потом может отправиться в топовые лиги и, возможно, сменить Ислама Махачева, когда он окончательно переберётся в полусредний вес. Пока перспективы у Гитинова вполне хорошие, главное, подтверждать свои амбиции на деле. Пока его взлёт в профи похож на восхождение Хамзата Чимаева, который тоже разорвал Brave до перехода в UFC. И время покажет, сможет ли Рамазан стать звездой лучшего промоушена мира.

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