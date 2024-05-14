«Дайте разобраться с клоуном». Шара Буллет нашёл замену сорвавшемуся украинцу?

В конце марта UFC начал наполнять предстоящий турнир в Саудовской Аравии громкими именами, сделав упор на русскоязычных бойцов. Среди прочих был назначен поединок Шарабутдина Магомедова (он же — Шара Буллет) с украинцем Игорем Потерей.

Некоторые болельщики возмутились таким матчмейкингом, но бойцы спокойно приняли бой и, скорее всего, из-за того, что для обоих это стилистически неплохой вариант, который практически гарантирует разборку в стойке. Потеря даже успел отметиться обращением к Шаре в социальных сетях: «Я тот человек, который никогда не отказывался от поединков, потому что считаю это слабостью. Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе, и для этого мне нужно драться со всеми. Я никогда не выбирал оппонентов, принимаю все вызовы и соглашаюсь на те бои, которые даёт мне UFC. Относительно оппонента… Я считаю его слишком переоценённым, и скоро в поединке я покажу вам, почему я так считаю. Его прозвище Пират. Дуэлянт возьмет Пирата на абордаж и потопит в Саудовской Аравии».

Шарабутдин Магомедов Фото: RCC MMA

После этого Потеря успел принять бой на коротком уведомлении с Мишелем Перейрой и был там уничтожен менее чем за минуту. Но с небольшим нюансом. Мишель, известный любовью к трюкам, пытался пройти гард Игоря с помощью сальто и в момент приземления попал ногой в голову бойцу. А после этого вышел на очень плотную гильотину.

Чувствительное поражение обернулось для Потери медицинским отстранением на три месяца, из-за чего он не сможет выступить в Саудовской Аравии. Шара сначала призывал Игоря не уклоняться от боя: «Пришло время отвечать за свои слова, «дуэлянт»! Или потеряйся в страхе и больше не упоминай меня».

А потом Буллет просто сосредоточился на том, кто оставил его без соперника: ««Ты чёртов акробат, я потерял своего оппонента из-за тебя. Все знают, что умеешь делать сальто, но UFC — это не цирк. Ты сделал нелегальный приём, тебя надо наказать за это. UFC, дайте мне разобраться с этим клоуном, привезите его 22 июня в Саудовскую Аравию, и я быстро преподам ему урок».

Мишель Перейра — боец, который предпочитает разбираться с соперниками в стойке. Он довольно габаритный и при этом очень быстрый, а ещё у него всё в порядке с джиу-джитсу. В последних трёх боях, включая поединок с Потерей, он разбирался с соперниками за минуту, причём там были крепкие Андре Петроски и Михал Олексейчук (тоже не так давно бросал вызов Шаре). То есть с навыками у Перейры порядок. Если раньше он запоминался трюкачеством и разнообразием сальто в октагоне, то теперь почти перестал тратить на это силы, а сосредоточился на ярких финишах.

Сейчас он очень активен, а самое главное, после очередной победы его подняли в топ-15. Не так давно Мишелю успели назначить поединок с Романом Долидзе, но бразилец в итоге отказался, объяснив, что тренируется в одном зале с грузинским бойцом и не хочет с ним биться.

Мишель Перейра Фото: Megan Briggs/Getty Images

Шара Буллет поступает логично — в стойке он может конкурировать почти с любым средневесом дивизиона, так как хорош в ударных дисциплинах. Перейра прибегает к джиу-джитсу, только когда уже потряс соперника, так что сам по себе в борьбу лезть вряд ли станет. Смущает лишь то, что в первом бою в UFC Магомедова держали на канвасе сколько хотели и когда хотели. Если Бруно Силва не знал, как выйти на приём, и просто принимал локти в голову, то Перейра может и сабмишены предложить.

Так или иначе, Перейра стал бы отличным вариантом для Шары: гарантия зрелищного боя и потенциальный билет в топ-15, если российский боец справится. Практически идеальный расклад с учётом того, что Буллета, судя по всему, очень хотят сохранить в саудовском карде. Вопрос в Перейре и его согласии биться уже через месяц.