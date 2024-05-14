Погиб, преследуя мечту. Дебют британского боксёра в профессионалах стал трагедией

12 мая в Лондоне должен был состояться боксёрский турнир. Первым поединком карда стал профессиональный дебют британского 29-летнего спортсмена Шерифа Лаваля. Он с 2018 года занимался боксом и лишь в 2024-м объявил, что переходит в профи. Его соперником стал чуть более опытный португалец Малам Варела, за плечами которого было уже шесть боёв в профи.

К большому сожалению, дебют Лаваля обернулся настоящей трагедией. Со слов очевидцев, посетивших турнир, бой был достаточно равным, а в третьем раунде боксёры вошли в жёсткий размен под самый гонг, и Шериф пропустил удар с правой и был потрясён. После перерыва он нормально вышел на четвёртый раунд, но тут же пропустил удар в висок, опёрся на канаты и присел. Рефери Ли Эвер сперва начал отсчитывать нокдаун, однако быстро осознал серьёзность ситуации и вызвал врачей на ринг.

В течение 10-15 минут медики, присутствовавшие на турнире, делали искусственное дыхание Лавалю, потом задействовали дефибриляторы и в итоге отвезли боксёра в больницу Нортвик-Парк, где была констатирована смерть спортсмена. Причина — остановка сердца.

Шериф Лаваль Фото: Кадр из видео

Все оставшиеся бои турнира были отменены, а глава Британского боксёрского совета по контролю, который выступает руководящим органом профессионального бокса в стране, Роберт Смит прокомментировал инцидент: «Это трагедия, мы все в шоке. Сейчас собираем все отчёты официальных лиц, врачей, парамедиков, чтобы понять, что точно произошло. Все его анализы были в порядке, есть заключение от врача, в котором говорится, что Лаваль был в хорошей форме. Это ужасное, трагическое событие».

Организаторы турнира также принесли соболезнования и пообещали разобраться в случившемся: «Я выражаю глубокие соболезнования семье Шерифа. Это трудное время для всех, кто связан с боксёрским братством. Мы пытаемся осмыслить случившееся. Никто не хочет видеть ничего подобного ни в одном виде спорта. Шериф был великим боксёром и человеком».

Тренер Лаваля Си Джей Хуссейн, который в своё время работал с экс-соперником Тайсона Фьюри Джоном Макдермоттом, ранее высоко оценивал спортсмена: «Думаю, профессиональная карьера подойдёт Шерифу, у него есть талант, чтобы стать великим средневесом. Он по-настоящему вдохновляет всех молодых боксёров в нашем спортзале».

Прокомментировал смерть боксёра и Тайсон Фьюри: «Покойся с миром, бедняга. Все мы знаем, как опасно выходить в ринг, знаем об опасностях, связанных с нашими мозгами. Мы здесь не для того, чтобы защекотать друг друга, мы выходим, чтобы причинить друг другу серьёзный вред. Нам платят за это. Я всю жизнь знал, чем рискую. Ты знаешь, что, если пришло твоё время умирать, значит, это судьба».

Тайсон Фьюри Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё один очевидец печального инцидента коротко подытожил: «Это невероятно печально. Это был его профессиональный дебют — он погиб, преследуя мечту».

К сожалению, бокс всё ещё остаётся очень опасным видом спорта, и иногда мы получаем вот такие напоминания об этом.