Следующий бой Натан Клеверли проведёт 1 февраля против Илунги Макабу

Бывший чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Натан Клеверли (26-1, 12 КО) следующий бой проведёт против Илунги Макабу (15-1, 14 КО) 1 февраля в Монте-Карло. Клеверли заменит Павела Колодзея. Боксёрам предстоит провести 10-раундовый нетитульный бой.

Последний раз Клеверли выходил на ринг 17 августа 2013 года против россиянина Сергея Ковалёва (23-0-1, 21 КО). Одержав в четвёртом раунде того боя победу техническим нокаутом, Ковалёв отобрал у Клеверли титул WBO в полутяжёлом весе.