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Сидельников: Порье мне нравится, но бой с Махачевым он не вывезет

Сидельников: Порье мне нравится, но бой с Махачевым он не вывезет
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался относительно предстоящего поединка между популярным американским бойцом Дастином Порье и действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится на турнире UFC 302.

«Маленькие шансы у Порье. Мы все видели его предпоследний бой, когда он проиграл Гэтжи. После этого он победил, но я не знаю, почему бой с Махачевым дали именно ему. Есть и более интересные соперники. Вообще, Дастин мне нравится как личность, как человек, как спортсмен, но он не вывезет бой с Исламом. То, что он андердог, это, считаю, по праву», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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