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Сидельников сделал прогноз на бой Махачев — Порье

Сидельников сделал прогноз на бой Махачев — Порье
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал прогноз на предстоящий поединок между популярным американским бойцом Дастином Порье и действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится на турнире UFC 302.

«Двух раундов Махачеву хватит. Мне кажется, что бой закончится в партере. Ислам его или задушит, или забьёт», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, на данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.

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