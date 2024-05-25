Сидельников сделал прогноз на бой Махачев — Порье

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал прогноз на предстоящий поединок между популярным американским бойцом Дастином Порье и действующим обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Их бой состоится на турнире UFC 302.

«Двух раундов Махачеву хватит. Мне кажется, что бой закончится в партере. Ислам его или задушит, или забьёт», — сказал Кирилл Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, на данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.