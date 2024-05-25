Эррол Спенс намекнул на завершение карьеры после боя с Фундорой

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс-младший (28-1, 22 нокаутом) намекнул, что может завершить карьеру после своего следующего боя в октябре против чемпиона WBC Себастьяна Фундоры.

«Возможно, вы увидите меня [в ринге] в последний раз», — написал Эррол Спенс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) о своём следующем поединке.

Предположительно, если 34-летний Спенс одержит победу над Фундорой, то продолжит карьеру, так как у него откроется возможность провести несколько громких и денежных боёв.

Спенс не выступал с июля 2023 года, когда в поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду. Поражение стало для него первым в карьере.

В последний раз Себастьян Фундора проводил бой с Тимофеем Цзю на «Ти-Мобайл Арене» 31 марта. Их бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.