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Менеджер Царукяна: Арман не сможет страховать бой Махачев — Порье из-за дисквалификации

Менеджер Царукяна: Арман не сможет страховать бой Махачев — Порье из-за дисквалификации
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян не сможет быть запасным на поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье из-за дисквалификации. Об этом сообщил менеджер Царукяна Саят Абдрахманов.

«Из-за наказания Арман не сможет страховать бой Махачев — Порье», — приводит слова Абдрахманова агентство ТАСС.

В своём последнем бою на UFC 300 Арман Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру. Во время выхода на бой против бразильца Арман сцепился с одним из фанатов, за что Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала более $ 30 тыс. гонорара Царукяна и дисквалифицировала спортсмена.

Сам Царукян объяснил свои действия тем, что фанат оскорблял его и показывал нецензурные жесты.

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