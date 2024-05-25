«Не оттягивай дату своего избиения». Евлоев обратился к Стерлингу в соцсетях

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к бывшему чемпиону организации американцу Алджамейну Стерлингу.

Напомним, ранее прошёл слух, что в организации работают над поединком бойцов, который, как ожидается, состоится не раньше конца лета.

«Только не пытайся оттянуть дату своего избиения. Я хочу покончить с тобой как можно быстрее и перейти к реальным испытаниям», — написал Евлоев в соцсети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

Стерлинг дебютировал в рамках полулёгкого дивизиона на UFC 300 в апреле, победив соотечественника Келвина Каттара.