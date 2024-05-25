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Чемпион UFC: каждый боец ММА должен благодарить Конора Макгрегора

Чемпион UFC: каждый боец ММА должен благодарить Конора Макгрегора
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Действующий обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уважение вкладу в смешанные единоборства популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

«Всё, к чему прикасается Конор, превращается в золото. Он настоящая легенда этого спорта. Ему удалось превратить ММА в массовый вид спорта. Я понимаю, что мне не нравится в этом человеке. Однако когда ты просто находишься рядом с ним, то сам становишься другим человеком. Даже если он вам не нравится, вы никогда не сможете раскритиковать его за то, что он сделал для этого вида спорта. На мой взгляд, каждый боец ММА должен благодарить Конора за повышение зарплат в этом виде спорта, а также за повышение его популярности», — приводит слова дю Плесси портал BJ Penn.

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