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Боец UFC Бакли заявил, что смог бы нокаутировать члена Зала славы UFC

Боец UFC Бакли заявил, что смог бы нокаутировать члена Зала славы UFC
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Топовый боец полусреднего веса UFC американец Хоакин Бакли заявил, что смог бы нокаутировать легендарного бойца ММА и члена Зала славы UFC канадца Жоржа Сен-Пьера.

«Если бы мы с Жоржем Сен-Пьером подрались в одном возрасте, то я бы, честно говоря, нокаутировал величайшего», – написал Бакли в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая на турнире UFC on ESPN 56, Бакли разделил октагон с узбекским бойцом Нурсултоном Рузибоевым. Поединок завершился победой американского бойца единогласным решением судей. Для Хоакина эта победа стала второй за полтора месяца.

Жорж Сен-Пьер, в свою очередь, дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе и признаётся многими бойцами, а также аналитиками и экспертами в качестве одного из величайших атлетов, которые выступали по правилам смешанных единоборств.

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