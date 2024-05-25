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Претендент на пояс UFC: день тренировок с Хабибом стоит 100 дней работы с кем-то другим

Претендент на пояс UFC: день тренировок с Хабибом стоит 100 дней работы с кем-то другим
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Претендент на титул UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался о впечатлениях от тренировочного лагеря с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Всякий раз, когда эти парни рядом, я стараюсь проводить с ними как можно больше времени. Один день тренировок с Хабибом стоит 100 дней работы с кем-либо другим. Знания, энергия, которую ты получаешь от этих ребят, бесценны. Всегда приятно пообщаться с ними, уделить им время. Во время тренировок с ними возникает чувство, словно ты занимаешься с Майклом Джорданом в образе Хабиба, а Ислам — это Леброн Джеймс.

Исламу предстоит поединок на следующей неделе, так что было здорово перенять его эмоциональный настрой. Каждый раз, когда удаётся оказаться в лагере чемпионов и почувствовать их ауру, это отличное время – особенно для меня, ведь это мой первый титульный бой», — приводит слова Белала портал MMAJunkie.

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