Джон Джонс сказал, сможет ли Дастин Порье победить Ислама Махачева

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе Джон Джонс сказал, сможет ли победить популярный американский боец Дастин Порье чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Победит ли Порье Махачева? Надеюсь, да», – написал в своих социальных сетях Джонс.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. На данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.