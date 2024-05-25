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Сидельников оценил перспективы Махачева в полусреднем весе

Сидельников оценил перспективы Махачева в полусреднем весе
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о перспективах действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе.

«Стоит ли Махачеву позже подниматься в весе? Всё зависит от Ислама. Я знаю, что он много гоняет. И если он уверен в своих силах и в полусреднем весе, то почему бы и нет? Почему бы не стать чемпионом в двух категориях, это же круто», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. На данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.

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