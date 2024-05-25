Хабиб Нурмагомедов сказал, в каком раунде хочет, чтобы Махачев финишировал Порье

Член Зала Славы UFC и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, в каком раунде хочет, чтобы действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 70 кг Ислам Махачев финишировал популярного американского бойца Дастина Порье.

«Мы с большим уважением относимся к Дастину. Но 1 июня он наш соперник. У нас есть чётко выработанный план на бой и я думаю, что Ислам будет следовать ему. Очень хочу, чтобы во втором или третьем раунде Ислам его удосрочил», — сказал Хабиб в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. На данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.