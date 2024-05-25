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«Дастин — опытный волчара. С ним нельзя шутить». Хабиб — о Порье

«Дастин — опытный волчара. С ним нельзя шутить». Хабиб — о Порье
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Член Зала славы UFC и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес бывшего временного обладателя титула UFC в категории до 70 кг Дастина Порье.

«Многие с недооценкой относятся к Дастину. Но я лично с ним дрался и примерно знаю, где у него плюсы, а где у него минусы. Дастин Порье очень опытный боец, во многих битвах побывал уже. Да, он проигрывал, но также у него очень много побед в UFC. Он на нашем сленге опытный волчара. С ним нельзя шутить», — сказал Хабиб в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Дастин Порье в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.

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