Порье заявил, что одним из его угловых в бою с Махачевым будет топовый легковес UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что одним из угловых в поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым станет топовый легковес UFC поляк Матеуш Гамрот.

«Да, Матеуш будет в моём углу во время боя с Исламом! Он очень крутой мужик, его бойцовский интеллект невероятен!» – написал в своих социальных сетях Дастин Порье.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. На данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед. Всего в его активе 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Махачев нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде.