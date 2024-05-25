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Гвоздик ответил, можно ли считать Усика лучшим боксёром мира после победы над Фьюри

Гвоздик ответил, можно ли считать Усика лучшим боксёром мира после победы над Фьюри
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик ответил, можно ли считать супертяжеловеса Александра Усика лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, поединок бойцов состоялся 19 мая в Саудовской Аравии и завершился победой Усика раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

«Без сомнений, Усик — первый номер рейтинга pound-for-pound. Конечно, у нас есть такие превосходные бойцы, как Теренс Кроуфорд, Канело и другие парни, но кто против того, что сейчас Усик — заслуженный первый номер pound-for-pound?» — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ABN Sports Media.

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