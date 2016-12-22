Хан планирует организовать в Великобритании Лигу MMA в 2017 году

Британский боксёрнамерен создать в Великобритании в 2017 году Лигу MMA. В чемпионате будут принимать участие восемь команд из разных частей страны.«MMA — большой спорт и становится ещё больше. Такие бойцы, как Конор Макгрегор, делают много шума. MMA собирает большие деньги по принципу PPV. Я всегда буду заниматься боксом, но было бы здорово также быть вовлечённым в MMA. Мы можем выйти на большой рынок. Такой, как Индия, где живут 1,2 млрд человек», — приводит слова Хана BBC.Хан является совладельцем чемпионата MMA в Индии.