Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время стердауна

Во время битвы взглядов чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри толкнул чемпиона мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.