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Bellator Champions Series 2. France. Прямая трансляция
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Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время стердауна

Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время стердауна
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Во время битвы взглядов чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри толкнул чемпиона мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.

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