Фьюри оказался тяжелее Усика почти на 15 кг

Чемпион мира по боксу по версии WBC британец Тайсон Фьюри и чемпион мира по боксу по версии WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик успешно прошли церемонию официального взвешивания.

Тайсон Фьюри показал на весах 118,84 кг, а Александр Усик — 105,68 кг.

Поединок между Усиком и Фьюри станет главным на боксёрском турнире, который состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.