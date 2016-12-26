Струве готов сразиться с Вердумом вместо Веласкеса

Боец смешанного стиляпредложил заменитьв бою с, который должен был пройти 30 декабря. Веласкес имеет проблемы со здоровьем, после боя у него была назначена операция, но атлетическая комиссия штата Невадаему выйти на ринг.«Если им нужен кто-то на шоу UFC 207 на следующей неделе, то я готов провести Новый год в Лас-Вегасе… Мой рождественский ужин был не слишком безумным, так что я буду весить фунтов 266», — написал Струве в «Твиттере».