Вердум: наш реванш с Миочичем должен случиться

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весебросил вызов отобравшему у него титулБразильский боец выложил в «инстаграме» промо-картинку к их бою с подписью: «Мне надо сказать только одно: это должно случиться».Вердум и Миочич встречались в мае 2016 года, и Стипе нокаутировал соперника в первом раунде. С тех пор он защитил титул, нокаутировав Алистайра Оверема.На 30 декабря у Вердума был запланирован бой с Кейном Веласкесом, но он сорвался из-за проблем Веласкеса со здоровьем.