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Беллью: когда я нокаутирую Хэя, то стану лучшим супертяжеловесом

28 декабря 2016, среда. 14:38. Бокс/ММА
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью уверен в досрочной победе над Дэвидом Хэем. Встреча этих боксёров состоится 4 марта в Лондоне и будет проходить в категории супертяжёлого веса.

«Я скажу вам, что если этот бой перевалит черту в четыре раунда, то Хэй откажется от его продолжения. На каком-то этапе ему станет слишком тяжело, и он уйдёт. В нём больше не осталось борьбы.

Посмотрим, что произойдёт 4 марта, но я должен подчеркнуть, что когда нокаутирую Хэя, то стану лучшим супертяжеловесом в мире, если не считать текущих чемпионов», — рассказал Беллью в интервью Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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