Хан: пришло время заткнуть рот Бруку и его команде

Британский боксёрсчитает себя лучшеи готов доказать это на ринге. Ранее Амир заявил, что бой с Бруком будет, вероятно, его следующим поединком.«Я лучше как боец, я более мастеровит. Я дрался с более сильной оппозицией, чем Брук. Думаю, Головкин — единственный первоклассный боец в его послужном списке. Я дрался с таким парнями, как Маркос Майдана, Дэнни Гарсия, Заб Джуда — я дрался с лучшими. Думаю, что пришло время заткнуть рот Келлу Бруку и его команде, и показать, кто является номером один в Великобритании», — приводит слова Хана BoxingScene.