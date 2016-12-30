Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хан: пришло время заткнуть рот Бруку и его команде

30 декабря 2016, пятница. 13:59. Бокс/ММА
Британский боксёр Амир Хан считает себя лучше Келла Брука и готов доказать это на ринге. Ранее Амир заявил, что бой с Бруком будет, вероятно, его следующим поединком.

«Я лучше как боец, я более мастеровит. Я дрался с более сильной оппозицией, чем Брук. Думаю, Головкин — единственный первоклассный боец в его послужном списке. Я дрался с таким парнями, как Маркос Майдана, Дэнни Гарсия, Заб Джуда — я дрался с лучшими. Думаю, что пришло время заткнуть рот Келлу Бруку и его команде, и показать, кто является номером один в Великобритании», — приводит слова Хана BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Амир Хан
Новости. Бокс/ММА
30 декабря 2016, пятница
13:59 Хан: пришло время заткнуть рот Бруку и его команде
13:12 Чарло: остаюсь в младшем среднем весе ради боя с Котто
12:35 Моралес: разница в весе может стать значимым фактором в бою Альварес — Чавес
12:00 Мора: подбородок Джейкобса вызывает вопросы, но он может побить Головкина
11:11 Хан: бой с Келлом Бруком будет моим следующим поединком
10:53 Садам Али может вернуться на ринг 28 января
10:35 Ломаченко — лучший боксёр года по версии HBO, Ковалёв на четвёртом месте
10:16 Судьба боя Альварес — Чавес решится на следующей неделе
00:01 Нурмагомедов — UFC: все понимают, что вы прячете от меня Макгрегора
29 декабря 2016, четверг
23:15 Хаттон несколько раз пытался совершить суицид
22:27 П. Фьюри: Хьюи — обязательный претендент на титул WBO
21:41 Лиам Смит: Джошуа нокаутирует Кличко
20:52 UFC 207: Нуньес и Роузи весят одинаково и другие результаты взвешивания
19:47 Уайт: Макгрегора нет в планах UFC на ближайшие 10 месяцев
18:47 Веласкес: доктор сказал, что я могу драться, но мне не разрешили
18:08 Джейкобс: не знал, будет ли организован бой с Головкиным
17:40 8 января Папазов сразится с Баррерой, Чеботарёв дебютирует на профи-ринге
17:02 Титов: попытки сорвать выборы президента ФБР будут непродуктивными
16:04 Штиглиц проведёт защиту титула EBU 18 марта, соперник пока не определён
14:49 Крокоп победил Лаваля на турнире Rizin 3 и вышел на Баруто
14:30 Запрещённое вещество попало в организм Алояна с каплями против заложенности носа
14:17 Опрос: выбери лучшего российского боксёра 2016 года
13:33 Молдавский победил Байора и вышел в полуфинал Гран-при Rizin
13:14 Кличко — Джошуа: помни, что я могу нокаутировать с обеих рук
12:57 Хуан Мануэль Маркес не торопится с возвращением на ринг
11:43 Уайт: Фергюссон хотел получить за бой столько же денег, сколько и Нурмагомедов
11:37 Вадим Немков нокаутировал Элисона Висенте на турнире Rizin 3
11:02 Уайт подтвердил, что команда Нурмагомедова отказалась от боя с Альдо
10:25 Уайлдер: в бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен
10:15 Сауль Альварес возобновил тренировки
09:56 Гарсия: если Ломаченко поднимется в 135 фунтов, у нас будет бой
00:49 Гассиев: конечно, мне не жалко Лебедева
00:49 Поветкин в январе даст показания по иску Рябинского к Уайлдеру
28 декабря 2016, среда
23:47 Чавес-младший: со мной у Альвареса будет самый трудный вечер в жизни
22:47 Лёффлер: очень довольны продажами билетов на бой Головкин — Джейкобс
21:54 Леонард: ещё перед боем видел, что Хопкинса уже нет
20:54 Вавжик — про Уайлдера: я побью самого опасного человека на планете
19:58 Джошуа: не думаю, что Кличко пойдёт на открытый бой
18:46 Джейкобс: Головкин не позволит мне бить его так, как позволял другим
17:50 Читатели назвали Нурмагомедова лучшим российским бойцом ММА в 2016 году
17:43 Рябинский: допинг-проба «Б» Поветкина будет вскрыта в январе 2017 года
15:56 Кунченко: нравится, что Рахмонов, как и я, предпочитает работать в стойке
15:37 Алексей Кунченко сразится с Шавкатом Рахмоновым на турнире M-1 Challenge 75
14:38 Беллью: когда я нокаутирую Хэя, то стану лучшим супертяжеловесом
13:44 Джозеф Паркер может посетить бой Джошуа — Кличко
Все новости RSS
Выбери лучшего российского боксёра 2016 года
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+