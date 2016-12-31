Полиция разыскивает троих напавших на Мирзаева

Полиция объявила в розыск троих напавших на чемпиона мира по боевому самбо, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МВД. В правоохранительных органах подтвердили факт нападения, а также сообщили подробности инцидента.«Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета. В 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован», — рассказал источник.