Хан: Брук должен сразиться со Спенсом, или я перестану его уважать

Британский боксёрзаявил, что бой сможет навредить его имиджу, если тот откажется от титула IBF во втором полусреднем весе, избежав боя с«Я думаю, что бой с Бруком может произойти. Я хочу этого боя. Всё зависит от переговоров. Нам нужно убедиться, что всё будет продвигаться в правильном ключе. Я слышал, что Келл Брук откажется от своего титула IBF. Я не уважаю бойца, который отказывается от своего титула. Если кто-то отказывается от титула, который завоевал, то в чём тогда смысл этого спорта? Я бы предпочёл быть побеждённым в бою за мой титул.Что касается Брука, то Эррол Спенс является первым (на самом деле третьим в списке. — Прим. «Чемпионата») для него обязательным претендентом. И он говорит об отказе от титула. Почему? Как можно уважать бойца, который отказывается от встречи с обязательным претендентом?» — цитирует Хана BoxigScene.