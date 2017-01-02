Пакьяо готов сразиться с Кроуфордом за $ 20 млн

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO(57-5-2, 38 КО) готов сразиться с чемпионом WBO в первой полусредней категории(25-0, 17 КО) за гонорар в $ 20 млн.«Если Top Rank хочет в соперники для Пакьяо Кроуфорда, то мы готовы драться с ним, но хотим, чтобы нам гарантировали оплату в размере $ 20 млн», — приводит слова советника филиппинца Майка Конца World Boxing News.Конц также рассказал, что Пакьяо сможет выйти на ринг в апреле, когда будет отдыхать от работы в сенате Филиппин.«У сената будет перерыв с середины марта до 2 мая», — сказал Конц.