Адесанья анонсировал свой бой с чемпионом UFC дю Плесси

Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал поединок с действующим чемпионом промоушена в том же весе Дрикусом дю Плесси (ЮАР). Адесанья продемонстрировал постер, согласно которому их поединок должен состояться в ночь с 17 на 18 августа мск на турнире UFC 305.

Фото: Социальные сети Исраэля Адесаньи

Напомним, в последнем бою, который проходил в сентябре прошлого года, Адесанья встречался с американцем Шоном Стриклендом. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Стрикленда единогласным решением судей. Дю Плесси в последнем бою, состоявшемся в январе нынешнего года, встречался также со Стриклендом. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой бойца из ЮАР раздельным судейским решением.

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