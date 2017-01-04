Состояние Расула Мирзаева ухудшилось

ДругАниуар Чеченов рассказал, что состояние российского бойца ММА ухудшилось, информирует «Рен». В ночь на 31 декабря на Мирзаева было совершено нападение группой лиц. В квартиру к бойцу вломилась группа злоумышленников, которые избили его и несколько раз выстрелили из травматического пистолета.По словам Чеченова, Расул после нападения сам позвонил ему и попросил помощи, однако, когда он прибыл к дому, где было совершено нападение, на месте уже работала бригада медиков.Также друг известного бойца рассказал, что из-за попадания на камеры видеонаблюдения некоторые СМИ успели его ошибочно записать в подозреваемые в нападении.