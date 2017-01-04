Малиньяджи объяснил почему у Макгрегора нет шансов в профессионаьном боксе

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи рассказал, почему чемпиона UFC Конора Макгрегора ждёт фиаско, если он решит перейти в профессиональный бокс. Макгрегор неоднократно заявлял о желании сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим и чуть более месяца назад даже получил боксёрскую лицензию в Калифорнии.
«Если вы переводите его в бокс, то, вероятно, должны к нему относиться как к перспективному боксёру, так же как к любому 20-летнему проспекту, которым для того, чтобы стать профессионалом, нужно пройти все необходимые фазы. Вы должны вести Конора с самого начала. Нет другого способа. Если Конор Макгрегор собирается побеждать, то, вероятно, не может драться с любым, кто умеет боксировать, даже говоря условно.
Единственная возможность взять на себя риск в боксе — это если данный риск на $ 100 млн. Тогда вы можете взять на себя риск быть битым, но то будет стоить своих денег. Это полностью уничтожит его. Вне зависимости от того, с кем он будет боксировать, это разрушит его имидж» — цитирует Малиньяджи BoxingScene.