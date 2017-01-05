Нуньес: Ронду Роузи слишком переоценивали

Чемпионка UFC легчайшем весе Аманда Нуньес считает, что Ронда Роузи была слишком переоценена. На прошлой неделе Нуньес нокаутировала Роузи за 48 секунд, защищая свой титул чемпионки UFC.
«Я не понимаю, как Ронда так далеко продвинулась в нашем дивизионе. Я не понимаю, как все эти девушки проигрывали Ронде Роузи. С самого моего первого боя в UFC я знала, что могу побить Роузи, но, конечно, мне для этого нужно было время, чтобы всё сложилось.
И вот я доказала это всем. Вообще, мой тренировочный лагерь перед боем с Мишей Тейт был даже более тяжёлым, чем подготовка к бою с Роузи. Да, она переоценена, однозначно. UFC вывела её на ту позицию, где её не должно было быть. Я знала, что могу побить Роузи с тех пор, как увидела её первый бой», — цитирует Нуньес TMZ.