Хорн: у меня есть всё, что нужно, чтобы побить Пакьяо

Австралийский боксёрне сомневается, что способен победить чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе. Ранее появилась информация, что именно Хорн может стать следующим соперником филиппинца. Команда австралийца уже даже зарезервировала арену в Брисбене на 23 апреля.«Это (чемпионский бой) стало бы исполнением мечты. Особенно бой против Пакьяо. Он был одной из причин, по которым я пришёл в этот спорт. Я наблюдал за ним до того, как попал в бокс. Я считаю, что нет причин что-то выжидать. У меня есть все необходимые навыки, чтобы победить Пакьяо», — приводит слова Хорна Fightnews.