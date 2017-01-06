Стивенсон: я готов к поединку против Джо Смита-младшего

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC канадецвыразил готовность стать соперником американца«Если он хочет драться, то я готов. Он отличный боец, побил Хопкинса. И когда я его побью, то не желаю слышать слов, что он был «мешком». Критики называют «мешками» всех моих соперников. Я больше не желаю слышать подобного. И я не хочу, чтобы такое говорили потом про Джо Смита. Я уважаю Смита, он нокаутировал двух сильных ребят. Он крутой парень, мне он нравится», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.