Бейдер: я мог бы сразиться с Фёдором Емельяненко в Bellator

Боец смешанного стилязаявил, что был бы не против сразиться с«Я всю карьеру провёл в UFC и люблю выступать здесь. Стать чемпионом UFC всегда было моей целью. А в Bellator отличный полутяжёлый дивизион. Там есть Вандерлей Силва, Чейл Соннен, а также Фил Дэвис, который сейчас чемпион. У Bellator есть один важный фактор — они открыты, и я мог бы сразиться с Фёдором Емельяненко в тяжёлом весе. Я не против выступить в тяжёлом весе. С другой стороны, я всю карьеру провёл в UFC. Всё, о чём мы говорим, это возможности. Повеселиться можно и там и там», — цитирует Бейдера FOX Sports.