Пётр Петров может провести титульный бой в 2017 году

Промоутериз компании Banner Promotions сообщил, что российский боксёрможет провести бой за титул чемпиона мира в 2017 году.«Он претендент по версиям WBA и WBO, он находится в очень хорошем положении. Прямо сейчас Кролла будет боксировать с Линаресом, после чего мы будем принимать решение, поскольку победитель этого боя должен боксировать против Петрова. У нас отличная ситуация в двух организациях, поэтому ждём новостей в ближайшие две недели», — приводит слова Пелулло BoxingScene.Матч-реванш между венесуэльцем Хорхе Линаресом и британцем Энтони Кроллой запланирован на 25 марта на «Манчестер-арене». На кону будут пояса WBC Diamon, Ring Magazin и WBA в лёгком весе.