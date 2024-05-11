Тренер: Уайлдер способен наглухо нокаутировать Усика

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, высказался о его потенциальном поединке с непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Я представляю, как Деонтей наглухо нокаутирует Усика, который меньше, а Деонтей хорошо выступает против левшей, здесь есть предпосылки для нокаута. Задача для Деонтея заключается в том, чтобы оставаться сосредоточенным, спокойным и ответственным в защите. Когда он придерживается этого, его нельзя победить. Когда же он перестаёт это делать, его можно одолеть. Усик – ещё один хороший вариант, который имеет право на жизнь», — приводит слова Скотта Sky Sports.

Напомним, 1 июня в Саудовской Аравии Уайлдер сразится с китайцем Чжан Чжилэем.